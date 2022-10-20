Новосибирцев просят срочно сдать кровь для двухлетней девочки с лейкозом. Фото: предоставлено мамой ребёнка, Ольгой.

Жителей Новосибирска просят сдать кровь для двухлетней Энгельгардт Евгении Ивановны. У двухлетней малышки врачи выявили острый лимфобластный лейкоз.

– Кровь нужна А(ll) Rh+(вторая положительная). Сдать ее можно по адресу: Новосибирск, ул. Серафимовича 2/1. Обязательно указать, что для Энгельгардт Е. И. 01.11.2019 г.р., – написали в соцсетях родители крохи.

Мама девочки рассказала КП-Новосибирск, что о страшном диагнозе они узнали 12 октября. Молодая женщина добавила, что кровь девочке требуется срочно. Семья просит всех неравнодушных поддержать их в этот непростой период.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber