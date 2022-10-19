Под Новосибирском опрокинулся грузовик с досками

На месте аварии работают медики и сотрудники ГИБДД. Фото: АСТ-54

Под Новосибирском в грузовик с досками на скорости влетела иномарка. Раскидав доски вдоль трассы на Искитим, грузовик опрокинулся, а кроссовер — всмятку. Произошла авария вечером в среду, 19 октября.

— Водитель Renault Duster уснул, выехал на встречную полосу через двойную сплошную и перевернул грузовик с дровами, — рассказал подписчик паблика ВКонтакте «АСТ-54».

По его словам, на месте аварии работает скорая помощь и сотрудники ГИБДД.

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