Под Новосибирском опрокинулся грузовик с досками

На месте аварии работают медики и сотрудники ГИБДД. Фото: АСТ-54
Под Новосибирском в грузовик с досками на скорости влетела иномарка. Раскидав доски вдоль трассы на Искитим, грузовик опрокинулся, а кроссовер — всмятку. Произошла авария вечером в среду, 19 октября.
— Водитель Renault Duster уснул, выехал на встречную полосу через двойную сплошную и перевернул грузовик с дровами, — рассказал подписчик паблика ВКонтакте «АСТ-54».
По его словам, на месте аварии работает скорая помощь и сотрудники ГИБДД.
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