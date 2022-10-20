В Новосибирске 22-летний угонщик иномарок сдал банду и получил 5 лет колонии

Угонщики использовали код-граббер Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Новосибирске осудили 22-летнего члена банды угонщиков дорогих авто из Братска – он признал вину и заключил досудебное соглашение. Подробности приговора рассказали в прокуратуре Октябрьского района.

По данным следователей, в 2020 году трое молодых людей взяли в аренду «Тойоту Камри» и приехали в Новосибирск. Здесь они нашли покупателя из Казахстана, тот перечислил им 353 тысячи рублей и должен был забрать авто. Однако на следующий день нечестные продавцы забрали машину со стоянки.

Затем молодые угонщики решили завладеть Volkswagen Polo в Октябрьском районе. С помощью код-граббера вскрыли замки, но не смогли завести машину. Следующим стал кроссовер Hyundai Santa-fe, но двигатель тоже не завелся.

Тогда банда уехала в Кемерово и угнала внедорожник Toyota RAV-4 стоимостью более 1,2 млн рублей. Продав авто, они поехали в Красноярск. Там попытались угнать Toyota Camry. Последним эпизодом стал угон Toyota Land Cruiser в Красноярске с ущербом в 1,5 млн рублей.

Полиция задержала угонщиков по горячим следам на съемной квартире в Братске.

- 22-летний подсудимый написал явку с повинной и заключил сделку со следствием, его приговор рассмотрели в особом порядке. Ранее он был судим за мошенничество с автомобилями, совершал преступления в период испытательного срока. Подсудимый женат, имеет на иждивении малолетнего ребенка. Суд назначил ему 5 лет лишения свободы в колонии общего режима, – рассказала КП-Новосибирск старший помощник прокурора Октябрьского района Наталья Чернова. – Дела остальных двух подельников еще на стадии расследования.

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