В Новосибирске судят водителя иномарки, сбившего 10-летнего велосипедиста на Первомайке

Ребенок оказался в больнице Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске 34-летний водитель ответит за сбитого четыре года назад школьника на велосипеде. ДТП случилось 29 сентября 2018 года на улице Заречной.

По данным ГИБДД, 34-летний водитель ехал на Pontiac Vibe и в 15:40 сбил мальчика на велосипеде у края проезжей части. Ребенок пересекал улицу, но не успел – водитель не пропустил велосипедиста.

От удара 10-летний мальчик потерял сознание, «скорая» отвезла его в больницу с переломами голеней обеих ног. Врачи определили травмы как тяжкий вред здоровью. Следователи возбудили уголовное дело.

- Водитель ранее не был судим, работает менеджером торгового дома, имеет на иждивении двоих детей. Согласно показаниям ребенка, один раз приходил в больницу. Ему грозит до 5 лет лишения свободы, – сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Первомайского района Наталья Харитонова.

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