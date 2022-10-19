«Не пришёл из школы»: в Новосибирске пропал 9-летний мальчик

Мальчик не вернулся домой из школы. Фото: предоставлено отцом ребенка

В Новосибирске пропал 9-летний Максим Климанов. Мальчик ушел в школу, а обратно не вернулся. Ищут ребенка с 19 октября.

— Из школы не пришел и все. Я-то сам на работе был, подробностей не знаю. Факт в том, что не пришел из школы. В школе он был, — сообщил КП-Новосибирск отец мальчика.

По его словам, Максим никогда раньше нигде не задерживался: ни у друзей, ни в школе.

Когда последний раз видели мальчика, он был в черной шапке, сине-желтой зимней куртке с пушком на воротнике и в серых штанах.

Уважаемые читатели, если вам что-то известно о местонахождении Максима, сообщите, пожалуйста, об по телефону редакции +7 923 145 11 03 (WhatsApp).

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