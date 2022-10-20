В Новосибирске девушка на авто спасла пьяного мужчину, избитого на остановке

Девушка вызвала "скорую" Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Новосибирске случайная прохожая спасла сильно избитого мужчину на остановке «поселок Матвеевский» на Первомайке. Конфликт случился вечером 9 апреля 2022 года.

39-летний слесарь ждал автобуса на остановке, когда туда пришли двое пьяных приятелей. По его словам, один из них достал электрошокер, слесарь сделал ему замечание. Затем он почувствовал удар шокером от потерпевшего, тот стал убегать.

- Слесарь догнал мужчину, повалил и стал бить руками и ногами в голову и грудную клетку. Потерпевший не смог подняться и остался лежать на остановке, когда слесарь сел в автобус и уехал. Приятель потерпевшего уехал еще раньше, – сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Первомайского района Наталья Харитонова.

Мимо проезжала девушка на иномарке – она остановилась, чтобы помочь избитому. Из машины выходить побоялась, но вызвала «скорую помощь». Врачи нашли у потерпевшего черепно-мозговую травму, переломы костей лица, челюсти и ребер. В полиции возбудили уголовное дело о причинении средней тяжести вреда здоровью.

Слесаря задержали, мужчина написал явку с повинной. Поводом для драки была самооборона от пьяного с электрошокером. Ранее 39-летний мужчина был судим, проживает с сожительницей – матерью двоих детей.

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