В Новосибирске с 20 октября изменится маршрут автобуса №11

Схема движения изменится с 20 октября. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске с 20 октября изменятся схема и название автобусного маршрута №11 «Общественный торговый центр — СТЦ «Мега».

— Из маршрута исключается заезд на территорию «СТЦ «Мега» и улицы Новогодняя, Покрышкина, Мира, Аникина, Тюменская, Бурденко и добавляется участок улицы Ватутина от улицы Новогодней до проспекта Карла Маркса (в прямом и обратном направлениях), — пояснили в муниципалитете.

Название маршрута изменится на «Общественный торговый центр — М. «Площадь Маркса».

Напомним, что 3 ноября, в день открытия стелы «Город трудовой доблести», перекроют часть Красного проспекта и площади Калинина. Движение будет ограничено примерно на три часа.

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