«Как же вам не стыдно?»: Сибирячку возмутил дорогой букет, завядший на следующий день

Жительница Новосибирска пожаловалась на дорогой букет, завядший на следующий день. Фото: "Фламп".

Жительнице Новосибирска подарили на День рождения красивый букет. Она радовалась. Правда недолго. На следующий день презент стал вянуть. Сибирячка обвинила в этом бессовестных, по её мнению, флористов.

– Все сделала по инструкции: подрезала кончики, в воду добавила порошок, который прилагается к букету. Немного смутило, что рекомендуют не снимать упаковку, но на следующий день стало понятно почему! – написала девушка на сайте «Фламп».

Через два дня букет полностью превратился в унылое зрелище.

– Сняла упаковку, а там старые, без одного листа палки. Как же вам не стыдно?! – негодует женщина.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber