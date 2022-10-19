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Общество19 октября 2022 15:18

«Как же вам не стыдно?»: Сибирячку возмутил дорогой букет, завядший на следующий день

Жительница Новосибирска пожаловалась на дорогой букет, завядший на следующий день
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Жительница Новосибирска пожаловалась на дорогой букет, завядший на следующий день. Фото: "Фламп".

Жительница Новосибирска пожаловалась на дорогой букет, завядший на следующий день. Фото: "Фламп".

Жительнице Новосибирска подарили на День рождения красивый букет. Она радовалась. Правда недолго. На следующий день презент стал вянуть. Сибирячка обвинила в этом бессовестных, по её мнению, флористов.

– Все сделала по инструкции: подрезала кончики, в воду добавила порошок, который прилагается к букету. Немного смутило, что рекомендуют не снимать упаковку, но на следующий день стало понятно почему! – написала девушка на сайте «Фламп».

Через два дня букет полностью превратился в унылое зрелище.

– Сняла упаковку, а там старые, без одного листа палки. Как же вам не стыдно?! – негодует женщина.

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