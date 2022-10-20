Погода в Новосибирске на 20 октября 2022 года: ненадолго выглянет солнце

Во второй половине дня, однако, будет дождь. Фото: Иван МАКЕЕВ

Погода в Новосибирске на 20 октября 2022 года: всё ещё будет дождливо, однако синоптики дают надежду, что в первой половине выглянет солнце.

— Температура ночью составит +2...+4 градуса, днём - +7...+9 градусов. Будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, во второй половине дня местами пройдет небольшой дождь. Южный ветер подует со скоростью 7-12 метров в секунду, — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области ночью температура составит -1…+4 градуса. Днем температура поднимется до +6…+11 градусов. Будет облачно с прояснениями, ночью небольшие, по востоку — местами умеренные дожди, в отдельных районах — с мокрым снегом. Пройдут небольшие дожди, ночью в отдельных районах — с мокром снегом. При прояснениях туманы. Порывы ветра местами достигнут 17 градусов.

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