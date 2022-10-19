Новосибирский депутат Роман Колник отправился добровольцем на Донбасс

Депутат из Новосибирской области прибыл на СВО. Фото: «Справедливая Россия-За Правду».

Депутат Новосибирского района Руслан Колник ушел добровольцем в зону СВО, он уже прибыл в расположение своей части на территории ДНР. Об этом в соцсетях рассказал депутат Госдумы Александр Аксененко.

По словам Колника, нострой у него нормальный, а добровольцем пошел из чувства долга.

Руслан Георгиевич родился в 1980 году в городе Ульяновске, с 2004 года проживает в селе Ленинское Новосибирской области. Является участником Чеченской войны, имеет боевые награды.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что в зону СВО добровольцем идет глава Баганского района Новосибирской области Александр Тарасов. В ближайшее время на спецоперацию отправится и первый вице-спикер Заксобрания региона Андрей Панферов.

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