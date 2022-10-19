В Новосибирске разыскивают мужчину, ограбившего пенсионерку

Грабителю грозит до 4 лет тюрьмы. Фото: МВД по НСО

В Советском районе Новосибирска разыскивают мужчину, ограбившего пожилую женщину. Произошло это ранним вечером в понедельник, 17 октября.

— Неустановленный мужчина у дома, расположенного по улице Правды, выхватил у пенсионерки из рук пакет, в котором находились продукты питания, сотовый телефон и кошелек с 13,5 тысяч рублей, — рассказали в региональном МВД.

Дело возбудили по статье за грабеж. Виновнику грозит максимальное наказание 4 года тюрьмы.

Всех, кто располагает сведениями о личности и местонахождении подозреваемого, изображенного на фото и видео, просьба сообщить в отдел полиции №10 «Советский» Управления МВД России по Новосибирску по телефонам: 8 (383) 232-19-02, 232-19-41.

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