Три смертельных ДТП случились за сутки в Новосибирской области

ДТП произошли в Искитимском и Коченевском районах. Фото: МВД по НСО

В Новосибирской области за минувшие сутки произошло три смертельных ДТП. Два из них — в Искитимском районе, одно — в Коченевском. Погибшими в двух случаях оказались пассажиры, в одном — пешеход.

— 18 октября 40-летний пьяный водитель без прав на «Волге» двигался в сторону Раздольного. В пути следование он вылетел с трассы и перевернулся. В ДТП погиб 44-летний пассажир, 53-летняя пассажирка была госпитализирована с травмами, — рассказали в региональном МВД.

Еще одно ДТП произошло по дороге к поселку Листвянский. 25-летний водитель за рулем автомобиля «Тойота Ипсум», который также не имел прав и был пьян, вылетел настречку и столкнулся с «Хондой Лого». В результате аварии травмы несовместимые с жизнью получил 28-летний пассажир «Хонды». Травмированы оказались и оба водителя.

Последняя смертельная авария произошла на автодороге «Коченево — Целинный». 40-летний водитель на «Ладе» сбил 69-летнего пешехода и скрылся с места аварии. Пострадавший скончался на месте ДТП. Виновника вскоре задержали.

— По всем происшествиям проводится проверка, обстоятельства уточняются, — сообщили в полиции.

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