«Помяты задняя дверь и крыло»: жителю Новосибирска повредили машину на парковке

Неизвестные повредили автомобиль новосибирца. Фото: стоп-кадры из видео Валентина

Житель Новосибирска по имени Валентин рассказал о том, что неизвестные повредили его автомобиль. Мужчина уже обратился в полицию. Деталями произошедшего он поделился с КП-Новосибирск.

По словам Валентина, все произошло утром во вторник, 18 октября. Сибиряк припарковал машину у дома на Пархоменко, 25.

− Я ремонтирую пластиковые окна. Приехал на заказ в район, в котором не проживаю. Оставил машину буквально на 20 минут. Когда вернулся – пришел в ужас, − рассказал мужчина.

Он отметил, что кто-то с ноги несколько раз ударил его авто.

− У машины помяты задняя левая дверь и правое крыло, оторван передний госномер. Задний госномер тоже попытались вырвать, − поделился с КП-Новосибирск Валентин. – Это сделал либо пьяный человек, либо неадекватный. Пока я стоял, мимо меня прошло три разных человека с бутылками пива.

Уважаемые читатели, если вы стали свидетелями произошедшего, пожалуйста, позвоните по номеру +79130012474 (Валентин).

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