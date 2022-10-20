Дело было в суде. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Новосибирец отсудил у турфирмы 73 тысячи рублей из-за сорванной поездки в Анталию. Мужчина оплатил перелет, путевку и экскурсии. Это обошлось ему в 135 тысяч рублей. Из-за коронавируса ему не удалось вылететь из страны.

- Турфирма вернула ему 140 тысяч рублей. В сумму вошел процент за использование денежных средств и стоимость турпутевки. Мужчина посчитал, что это не все, и потребовал возместить весь процент и моральную компенсацию, - говорится на сайте Калининского районного суда.

Суд встал на сторону покупателя и обязал турфирму выплатить 73 тысячи 110 рублей. В эту сумму входят компенсация морального вреда, штраф за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке.

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