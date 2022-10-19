В Новосибирске суд начал рассматривать дело экс-замминистра ЖКХ Нормайкина

Следующее заседание состоится 1 ноября. Фото: Артем КИЛЬКИН

Заельцовский районный суд Новосибирска начал рассматривать дело бывшего замминистра ЖКХ Владимира Нормайкина. Его обвиняют в получении взяток, а также в отмывании денег.

На скамье подсудимых оказался и бизнесмен, который дал Нормайкину взятку.

— Нормайкин обвиняется в том, что с сентября 2020 года по октябрь 2021 года получил от второго фигуранта дела четыре взятки в крупном размере, а также одну взятку в особо крупном размере (2 миллиона рублей). Взамен он оказывал всяческое содействие и помогал с заключением муниципальных контрактов, — сообщили в суде.

Также экс-замминистра обвиняют в отмывании 900 тысяч рублей, которые он получил в качестве взятки.

Нормайкину избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, второму фигуранту дела — в виде запрета определённых действий. Также суд наложил арест на имущество обвиняемых: три автомобиля, мотоцикл, моторная лодка, земельный участок, нежилое помещение и другое движимое и недвижимое имущество.

Следующее заседание по делу состоится 9 ноября.

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