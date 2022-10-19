Новосибирский зоопарк сделал бесплатный вход для мобилизованных и их родных

Бесплатно посетить зоопарк можно только при предъявлении определенных документов. Фото: Новосибирский зоопарк

Для мобилизованных и членов их семей сделали бесплатный вход в Новосибирский зоопарк имени Шило. Информация появилась на официальном сайте зоопарка «ВКонтакте».

Как уточнили в публикации, опция распространяется на супругу, детей и родителей военнослужащего.

Чтобы бесплатно пройти в зоопарк, мобилизованный должен предъявить подтверждающий документ. Речь идет о копии военного билета (нужны страницы 1 и 6), а также справке из военкомата.

Родные тоже должны принести с собой бумаги о мобилизации. Им нужны не только копия военного билета и справка из военкомата, но и подтверждающие родство документы – паспорт, свидетельство о заключении брака и свидетельство о рождении.

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