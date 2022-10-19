Суд запретил хаотично парковать электросамокаты в Новосибирске без разрешения мэрии

Кикшеринговым компаниям запретили хаотично парковать электросамокаты.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Новосибирским властям удалось через суд добиться запрета на несанкционированную парковку электросамокатов. Теперь кикшеринговым компаниям потребуется разрешение мэрии, чтобы их самокаты имели право находиться на муниципальной земле.
— Судом определено, что организация без осуществления платы в бюджет города самовольно размещала на произвольно выбранных ею земельных участках города электросамокаты и передавала их в пользование неопределенному кругу лиц. Впредь на совершение таких действий организация должна получать разрешение мэрии города, — пояснили в региональной прокуратуре.
Напомним, ранее Арбитражный суд запретил парковать электросамокаты на расстоянии ближе пяти метров от пешеходных переходов и ближе 15 метров — от станций метро.
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