Губернатор Травников рассказал, перейдут ли предприятия на «военные рельсы»

По словам губернатора, речи о переводе гражданских предприятий на «военные рельсы» не было.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал, планируется ли переводить гражданские предприятия на «военные рельсы».
— Некоторые предприятия оборонно-промышленного комплекса получили дополнительные заказы, и нагрузка на них выросла. Но речи о том, чтобы гражданские предприятия переводились на «военные рельсы», нет. Даже мобилизации техники, как видите, не предполагается — никто об этом не говорит, — сообщил Травников во время пресс-конференции 19 октября.
По словам губернатора, организации сейчас больше беспокоит отток персонала из-за частичной мобилизации, особенно уникальных специалистов, уход которых повлияет на работу компании. Однако в данном случаи руководители всего могут оформить работника и его не призовут.
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