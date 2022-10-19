«Организм не справился»: в Новосибирске погибла ястребиная сова, подстреленная неизвестным

В Новосибирске погибла ястребиная сова, подстреленная неизвестным. Фото: предоставлено Алисой Богомоловой.

В Новосибирске орнитологи пытались спасти ястребиную совушку. Однако она погибла. Известно, что раненую птичку нашли неравнодушные люди и принесли к специалистам.

– Спутал ли её стрелок с «дичью», пребывая на осенней охоте, или решил «наказать», осудив за приписанные им же самим вымышленные «грехи» - непонятно, – рассказали в Центре.

У птицы диагностировали два оскольчатых перелома со следами дроби. Она осталась в крыле и лапке ястребиной совушки. Врачи хотели стабилизировать состояние птички и прооперировать ее. Вмешательства предстояли сложные.

– К сожалению, не смотря на все наши старания, организм птицы не справился с этой борьбой за жизнь, – добавили специалисты Центра.

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