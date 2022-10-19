В Новосибирске иномарка сбила 17-летнего подростка, который переходил дорогу на красный свет

Водитель «Тойоты» сбил подростка на пешеходном переходе. Фото: ГИБДД НСО

В ночь на 19 октября в Центральном районе Новосибирска произошло ДТП с участием иномарки и пешехода. В 00:15 водитель «Тойоты» сбил подростка на пешеходном переходе, рассказали в Госавтоинспекции Новосибирской области.

Наезд произошел по улице Красный проспект. 17-летний мальчик начал переходить дорогу на красный свет. В этот момент в него въехал автомобиль.

Несовершеннолетний получил травмы различной степени тяжести. Пострадавшего забрали в больницу.

− На месте работал экипаж ДПС ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства происшествия, − пояснили в Госавтоинспекции.

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