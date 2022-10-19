В Новосибирске иномарка сбила 17-летнего подростка, который переходил дорогу на красный свет

Водитель «Тойоты» сбил подростка на пешеходном переходе. Фото: ГИБДД НСО
В ночь на 19 октября в Центральном районе Новосибирска произошло ДТП с участием иномарки и пешехода. В 00:15 водитель «Тойоты» сбил подростка на пешеходном переходе, рассказали в Госавтоинспекции Новосибирской области.
Наезд произошел по улице Красный проспект. 17-летний мальчик начал переходить дорогу на красный свет. В этот момент в него въехал автомобиль.
Несовершеннолетний получил травмы различной степени тяжести. Пострадавшего забрали в больницу.
− На месте работал экипаж ДПС ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства происшествия, − пояснили в Госавтоинспекции.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер