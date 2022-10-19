В Новосибирске начали рассматривать уголовное дело о наезде водителя на двоих рабочих

Уголовное дело о наезде водителя на рабочих начал рассматривать Ленинский районный суд. Фото: ГИБДД

Уголовное дело о наезде водителя на рабочих начал рассматривать Ленинский районный суд. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Напомним, ДТП произошло 21 февраля 2022 года на пересечении улиц Степной и Серафимовича. 22-летий водитель «ГАЗели» сбил двоих сотрудников СГК, которые производили работы на проезжей части. Один из пострадавших скончался на месте происшествия.

Парня взяли под стражу. В отношении него возбудили уголовное дело по части третьей статьи 264 – «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

− Участвующий в судебном заседании гособвинитель прокуратуры Ленинского района изложил предъявленное подсудимому обвинение и предложил суду порядок исследования доказательств, − отметили в публикации.

Водитель не признал свою вину. После изучения всех доказательств суд озвучит приговор.

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