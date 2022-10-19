В Новосибирске начали рассматривать уголовное дело о наезде водителя на двоих рабочих

Уголовное дело о наезде водителя на рабочих начал рассматривать Ленинский районный суд. Фото: ГИБДД
Уголовное дело о наезде водителя на рабочих начал рассматривать Ленинский районный суд. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Напомним, ДТП произошло 21 февраля 2022 года на пересечении улиц Степной и Серафимовича. 22-летий водитель «ГАЗели» сбил двоих сотрудников СГК, которые производили работы на проезжей части. Один из пострадавших скончался на месте происшествия.
Парня взяли под стражу. В отношении него возбудили уголовное дело по части третьей статьи 264 – «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».
− Участвующий в судебном заседании гособвинитель прокуратуры Ленинского района изложил предъявленное подсудимому обвинение и предложил суду порядок исследования доказательств, − отметили в публикации.
Водитель не признал свою вину. После изучения всех доказательств суд озвучит приговор.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Новосибирске «ГАЗель» сбила двух сотрудников СГК, один из них погиб
Другой работник госпитализирован (подробнее)
Автоэксперт назвал возможную причину смертельного ДТП с сотрудниками СГК в Новосибирске
Эксперт считает, что виной всему несоблюдение правил безопасности (подробнее)
А были ли знаки? Из-за чего ГАЗель протаранила рабочих, ремонтирующих трубы в Новосибирске
В ДТП на перекрестке Степной и Серфимовича погиб сотрудник СГК, его напарник сейчас в больнице. Были ли знаки на месте аварии, выяснили корреспонденты «КП» (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер