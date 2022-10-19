«Вырвал телефон из рук»: в Новосибирске девушку ограбили на пешеходном переходе

Грабитель выхватил телефон из рук девушки на пешеходном переходе в Новосибирске. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске на девушку на пешеходном переходе напал неизвестный. Он украл у нее мобильник. Пострадавшая обратилась в полицию.

– Когда девушка переходила дорогу по пешеходному переходу, идущий на встречу неизвестный, вырвал из её рук мобильный телефон за 16 тысяч рублей и скрылся, – уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Правоохранители благодаря записям с видеокамер установили путь передвижения подозреваемого. Злоумышленника поймали. Оказался им 31-летний новосибирец. Ранее он уже был судим за грабёж, кражу, наркотики. Мобильник мужчина успел сбыть. Где находится похищенный гаджет, полицейские пока не установили.

В отношении новосибирца возбудили уголовное дело за грабёж. Сейчас он находится в СИЗО.

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