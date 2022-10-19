В Новосибирске разыскивают женщину, расплатившуюся в магазинах чужой банковской картой

В Новосибирске женщина похитила банковскую карту. Фото: ГУ МВД России по НСО

В Новосибирске женщина похитила банковскую карту и совершила с ее помощью покупки в магазинах города. Сейчас ее разыскивает полиция.

Как сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области, сибирячку подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 158 УК РФ − «Кража, совершенная с банковского счета».

По данным правоохранителей, карта попала в руки женщины 8 октября. Злоумышленница находилась в помещении по улице Авиастроителей.

Потом жительница Новосибирска зашла в несколько магазинов и оплатила покупки найденной картой. Сумма ущерба составила более четырех тысяч рублей.

− Всех, кто располагает сведениями о личности и местонахождении подозреваемой, просьба сообщить в отдел полиции № 5 «Дзержинский» по телефонам: 8 (383) 232-14-40, 232-14-14, 232-15-07, 8 (923) 564-02-83, 8 (913) 894-26-43, − обратились к новосибирцам в МВД.

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