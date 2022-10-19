Эти три вещи категорически нельзя делать в затмение 25 октября 2022 года: предупреждение от астролога

Затмение сулит глобальные перемены в жизни - ведите себя осторожно Фото: Тимур ХАНОВ

Новосибирский астролог Елена Альмах предупредила, что категорически нельзя делать в затмение 25 октября 2022 года. Во-первых, как подчеркивает Елена, не надо злиться и ссориться.

— Любое затмение — это всегда период трансформаций и крутых поворотов судьбы, когда действует закон кармы. Поэтому нужно исключить отрицательные эмоции и действия не на благо своих ближних. Никаких ссор, оскорблений и ругани. Также не нужно на себя взваливать слишком много обязательств, все самые важные встречи и планы отложить на потом. И если вы хотите посмотреть на солнечное затмение, откажитесь от этого, ведь Солнце в момент, когда его закрывает Луна, излучает негативную энергию, — рассказала КП-Новосибирск Елена Альмах.

Во-вторых, по словам Елены Альмах, нельзя строить какие-то серьезные планы на этот день: все пойдет совсем не так, как вы задумывали. Астролог советует провести 25 октября в спокойствии и тишине, остаться дома, заняться медитацией.

В третьих, не желательно в принципе смотреть на само затмение. Как говорит Елена Альмах, Солнце в этот момент несет негативную энергетику.

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