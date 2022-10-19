«Это необоснованные траты»: правительство Новосибирской области отказалось от новогоднего корпоратива

Новогоднего корпоратива в правительстве НСО не будет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В этом году правительство Новосибирской области приняло решение отказаться от проведения новогоднего корпоратива. Об этом во время прямого эфира в среду, 19 октября, сообщил губернатор НСО Андрей Травников.

Ведущая отметила, что некоторые организации и государственные структуры праздновать Новый год не будут. Деньги, которые удастся сэкономить, отправят на нужды военнослужащих.

Андрей Травников назвал такое решение абсолютно правильным.

− В данной ситуации мы должны сплотиться и все ресурсы направить на главную задачу – на победу, на поддержку нашей армии, − подчеркнул губернатор. − Необходимо отказаться от необоснованных трат. Поэтому проводить корпоратив в правительстве не будем.

По словам Андрея Травникова, коллег он поздравит официально, вручит некоторым награды. Для этого все соберутся в большом зале.

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