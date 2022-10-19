В Новосибирской области повестку получил 140-килограммовый мужчина

По словам губернатора, ошибки были связаны с устаревшей мобилизационной базой. Фото: Александр ГЛУЗ

В Новосибирской области в ходе частичной мобилизации повестку получил 140-килограммовый мужчина. Об этом и о других ошибках, допущенных при частичной мобилизации, во время пресс-конференции 19 октября рассказал губернатор Андрей Травников.

— Прислали повестку мужчине, у которого искусственный позвонок. Или — достаточно громкая история — прислали повестку мужчине, у которого вес — 140 килограммов, — пояснил губернатор. — Но нужно понимать, что прислали повестку — это еще не призвали.

Травников обратил внимание и на другие ошибки при частичной мобилизации. Например, когда повестка приходила студентам или срочникам, недавно вернувшимся со службы. Однако такие ошибки быстро выявляли и устраняли. Связал губернатор их наличие с устаревшей мобилизационной базой. По его словам, в военкоматах должны были своевременно актуализировать информацию о запасниках.

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