В Новосибирской области повестку получил 140-килограммовый мужчина

По словам губернатора, ошибки были связаны с устаревшей мобилизационной базой.
Фото: Александр ГЛУЗ
В Новосибирской области в ходе частичной мобилизации повестку получил 140-килограммовый мужчина. Об этом и о других ошибках, допущенных при частичной мобилизации, во время пресс-конференции 19 октября рассказал губернатор Андрей Травников.
— Прислали повестку мужчине, у которого искусственный позвонок. Или — достаточно громкая история — прислали повестку мужчине, у которого вес — 140 килограммов, — пояснил губернатор. — Но нужно понимать, что прислали повестку — это еще не призвали.
Травников обратил внимание и на другие ошибки при частичной мобилизации. Например, когда повестка приходила студентам или срочникам, недавно вернувшимся со службы. Однако такие ошибки быстро выявляли и устраняли. Связал губернатор их наличие с устаревшей мобилизационной базой. По его словам, в военкоматах должны были своевременно актуализировать информацию о запасниках.
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