Губернатор опроверг задержки выплат в 100 тысяч рублей мобилизованным в Новосибирской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Андрей Травников во время прямого эфира 19 октября опроверг задержку выплат в 100 тысяч рублей мобилизованным. Он сказал, что информация об этом – ерунда.

– Выплаты идут, темпы высокие. Три четверти выплатили вчера. На конец дня 18 октября. Сегодня по количеству списков выйдем на 90%, – пояснил губернатор во время прямого эфира.

Губернатор отметил, что такими темпами к концу недели все мобилизованные получат по 100 тысяч рублей. Андрей Травников напомнил, что в НСО действуют и другие меры поддержки мобилизованных и их семей. Речь о компенсации в 50% оплаты услуг ЖКХ, бесплатном питании всех школьников и полной компенсации оплаты за детсад.

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