Губернатор Новосибирской области посоветовал предупреждать военкомат перед выездом за границу

Жителям Новосибирской области призывного возраста лучше предупредить военкомат заранее о выезде за границу на отдых. Фото: Правительство НСО.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников посоветовал гражданам призывного возраста выезжать на отдых за границу только после согласования с военкоматом. Об этом глава региона сообщил в среду, 19 октября, во время прямого эфира областного правительства.

– Предупредив военкомат по месту жительства или получив согласование в соответствующем подразделении по месту работы, выехать на отдых с семьей или на лечение можно, – дал добро губернатор.

Травников также отметил, что при планировании отдыха с учетом частичной мобилизации он бы поступил именно таким образом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber