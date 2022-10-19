Под Новосибирском «Мазда» сбила женщину с ребенком на пешеходном переходе. Фото: ГИБДД по НСО.

Рано утром в среду, 19 октября, в Бердске водитель «Мазды» наехал на двух пешеходов: женщину и несовершеннолетнюю девочку. Подробности об аварии рассказали в ГИБДД по Новосибирской области.

– Водитель 1987 года рождения ехал по улице Водобачная со стороны улицы микрорайон Северный в сторону улицы Первомайская. В пути следования вблизи дома 8 корпус 4 по улице Первомайской сбил двух пешеходов. Люди переходили дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, – говорится в сообщении Госавтоинспекции.

В ДТП пострадали молодая женщина 1987 года рождения и девочка 2012 года рождения. Их в больницу увезла скорая помощь. На месте аварии работает экипаж ГИБДД.

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