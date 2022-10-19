Назвавшийся майором полиции мужчина устроил дебош в баре Новосибирска

Мужчина устроил дебош в одном из баров Новосибирска.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Мужчина, представившийся майором полиции, устроил дебош в одном из баров Новосибирска. Инцидент произошел в ночь на среду, 19 октября, рассказали в Агентстве Безопасности «Гвардия».
Заведение располагается в Октябрьском районе. Сигнал тревоги поступил в дежурную часть в 00:39. Работники бара сообщили о том, что один из посетителей перебрал спиртного и начал буянить. Мужчина лез в драку, оскорблял барменов и отказывался уходить.
Свое дерзкое поведение сибиряк объяснял тем, что он – действующий майор полиции. Для большей убедительности он достал какое-то удостоверение.
Хулигана задержали. Сдаваться просто так мужчина не захотел и оказал бойцам ГБР активное сопротивление. Сперва нарушитель налетел на гвардейцев с кулаками, а потом замахнулся на них кожаным портфелем. Из портфеля выпали папка с документами и пустая кобура с портупеей.
− Одет хулиган был в гражданскую одежду черного цвета, − уточнили в публикации.
В итоге мужчину передали сотрудникам полиции. На этом ночные приключения закончились.
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