Назвавшийся майором полиции мужчина устроил дебош в баре Новосибирска

Мужчина устроил дебош в одном из баров Новосибирска. Фото: Евгения ГУСЕВА

Мужчина, представившийся майором полиции, устроил дебош в одном из баров Новосибирска. Инцидент произошел в ночь на среду, 19 октября, рассказали в Агентстве Безопасности «Гвардия».

Заведение располагается в Октябрьском районе. Сигнал тревоги поступил в дежурную часть в 00:39. Работники бара сообщили о том, что один из посетителей перебрал спиртного и начал буянить. Мужчина лез в драку, оскорблял барменов и отказывался уходить.

Свое дерзкое поведение сибиряк объяснял тем, что он – действующий майор полиции. Для большей убедительности он достал какое-то удостоверение.

Хулигана задержали. Сдаваться просто так мужчина не захотел и оказал бойцам ГБР активное сопротивление. Сперва нарушитель налетел на гвардейцев с кулаками, а потом замахнулся на них кожаным портфелем. Из портфеля выпали папка с документами и пустая кобура с портупеей.

− Одет хулиган был в гражданскую одежду черного цвета, − уточнили в публикации.

В итоге мужчину передали сотрудникам полиции. На этом ночные приключения закончились.

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