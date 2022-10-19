Андрей Травников рассказал о наборах вещей для мобилизованных. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 19 октября, губернатор Новосибирской области прокомментировал сборы вещей и предметов первой необходимости для призванных в ходе частичной мобилизации. По словам главы региона, обеспечение мобилизованных в основном ведется по линии Министерства обороны. Андрей Травников сообщил, что призванные граждане обеспечены необходимым обмундированием.

Также, по словам губернатора, есть ряд вещей, которые облегчают жизнь солдата в полевых условиях. При этом обязательными они не являются. Так, сообщил губернатор, власти Новосибирской области выделили средства из бюджета региона и закупили на них коробки с матпомощью для мобилизованных. Речь, по словам Травникова, идёт о 13-ти наименованиях. Перечислять все он не стал.

– Но для примера могу сказать, что это – спальный мешок, коврик, сиденье, кружка, ложка, термос, теплые вещи. Теплыми вещами и термобельем мы обеспечиваем, – сказал губернатор.

Глава региона пояснил, что каждый сибиряк, призванный в рамках частичной мобилизации, перед отправкой в часть получит коробку от правительства области.

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