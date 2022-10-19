Заместитель генпрокурора РФ приказал провести проверки по жалобам новосибирцев

Заместитель генпрокурора РФ выслушал жалобы новосибирцев. Фото: прокуратура НСО

В среду, 19 октября, заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин принял новосибирцев и выслушал их жалобы. По факту обращений он приказал провести проверки, рассказали в региональной прокуратуре.

Прием граждан проводился в администрации Мошковского района. К Дмитрию Демешину обратились жители четырех районов − Болотнинского, Колыванского, Мошковского и Тогучинского.

Новосибирцы рассказали заместителю генерального прокурора РФ о волнующих их проблемах. Так, например, жители Болотного попросили установить дорожный знак «Одностороннее движение» возле школы №4. Дело в том, что на участке активно ездят автомобили. Это создает угрозу для учащихся.

Жители Колыванского района пожаловались на то, что возле крупных объектов быта и торговли отсутствуют парковки для инвалидов. Сибиряки, проживающие в Мошковском районе, сообщили, что по улице Береговая никак не ликвидируют несанкционированную свалку. А жители Тогучинского района рассказали об отсутствии освещения проулка между улицами Вокзальная и Никитина.

Дмитрий Демешин дал поручение прокурору Новосибирской области провести проверки по поступившим жалобам.

− Ход и результаты обращений находятся на личном контроле заместителя генерального прокурора Российской Федерации, − отметили в публикации.

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