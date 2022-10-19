В Новосибирске СГК восстанавливает теплоснабжение на Плющихинском

В Новосибирске на Плющихинском жилмассиве восстанавливают подачу тепла от ТЭЦ-5. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске на Плющихинском жилмассиве восстанавливают подачу тепла от ТЭЦ-5. Об этом сообщили в Сибирской генерирующей компании (СГК).

За дело взялись во вторник, 18 октября. Работы проводят на основании судебного акта. Их планируют завершить к вечеру 19 октября.

Суть заключается в том, что изначально местные жители получали тепло от ТЭЦ-5 по теплосетям, которые находятся в эксплуатации ГК «Дискус». Но перед началом отопительного сезона представители компании без спроса подключили потребителей к другой котельной. Однако мощность энергообъекта оказалась недостаточной. СГК пришлось обращаться в суд, чтобы восстановить законную схему теплоснабжения.

В СГК отметили, что тепло от ТЭЦ-5 поставляют на четыре центральных тепловых пункта. Они как раз расположены на территории Плющихинского.

Теплом от ЦТП местных жителей обеспечивает Новосибирская теплосетевая компания. Что касается горячей воды, то ее подает компания «ДИСКУС плюс».

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