В Новосибирской области сформируют элитный батальон добровольцев «Вега»

В Новосибирской области сформируют элитный батальон под руководством вице-спикера Заксобрания региона. Фото: Личная страница Андрея Панферова в соцсети "ВКонтакте".

Элитный батальон новосибирских добровольцев во главе с вице-спикером областного Заксобрания Андреем Панферовым формируют для отправления на СВО. Об этом в среду, 19 августа, губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал в прямом эфире правительства региона.

– Многие мужчины с военным опытом говорят, что не хотят во время мобилизации отсиживаться дома, и идут служить. Сегодня идет формирование еще одного именного добровольческого батальона от Новосибирской области. Подразделение будет боевым, элитным, – отметил губернатор.

Решение о формировании батальона «Вега» согласовано с Минобороны. Чтобы попасть туда, можно обратиться в военкомат или лично к Андрею Панферову.

Напомним, Андрей Панферов – военнослужащий 67-й отдельной бригады ГРУ ВС РФ, подполковник ГРУ в отставке. Он принимал участие в боевых действиях Афганистане, Нагорном Карабахе и Чечне.

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