В новосибирском баре пьяный мужчина представился майором полиции и устроил дебош

Фото: Пресс-служба АБ ГВАРДИЯ

19 октября в 0.39 в дежурную часть ГВАРДИИ сигнал тревоги поступил из ночного бара в Октябрьском районе Новосибирска: перебравший спиртного посетитель отказывался покидать заведение, провоцировал драку, оскорблял работников, а на сделанные ему замечания никак не реагировал. Свою вседозволенность хулиган аргументировал тем, что он действующий сотрудник полиции в звании майора, участковый инспектор, и в доказательство махал каким-то удостоверением.

Бойцы ГБР-72 ГВАРДИИ задержали нарушителя. Он оказал активное сопротивление - сначала набросился на «гвардейцев» с кулаками, потом замахнулся кожаным портфелем, из которого выпали папка с документами и пустая кобура с портупеей. Одет хулиган был в гражданскую одежду черного цвета.

В 1.42 сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ передали его наряду полиции.

Всего за минувшие сутки «гвардейцами» на охраняемых объектах было пресечено пять случаев нарушения общественного порядка.