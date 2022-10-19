Военкоматы Новосибирской области начали отменять повестки мобилизованным отцам с тремя детьми

В Новосибирской области вернут домой мобилизованных многодетных отцов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Многодетных мобилизованных новосибирцев с 3 детьми освободят от службы. Об этом в среду, 19 августа, губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал в прямом эфире правительства региона.

– Странно, что в гражданском секторе законодательства многодетная семья – это 3 и более детей, а в военном секторе – 4 и более детей. Это противоречие было устранено, и теперь многодетные отцы не подлежат мобилизации, – отметил Андрей Травников.

Официальный документ, регулирующий этот момент, еще не выпустили, но все необходимые указания поступили в адрес военкомов и командиров частей-формирователей, подчеркнул глава региона.

Военкоматы Новосибирской области аннулировали повестки мужчинам с тремя детьми, которые сообщили о своем семейном положении. На полигонах начали сверять списки, чтобы вернуть домой многодетных отцов.

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