«Экскурс в 90-е»: дети сняли клип с дерзкими танцами во дворе школы в Новосибирске

Дети занимаются хип-хопом с 6 лет: Фото: Предоставлено эстрадным центром "Папины дети"

В Новосибирске дети сняли зажигательный клип под хиты 90-х на задворках школы. Видео появилось в группе эстрадного центра «Папины дети» во «ВКонтакте». Идею клипа подала хореограф Марина Петрова: она услышала ремикс на трек «Beautiful life», который навеял ей воспоминая о 90-х. Юные танцоры из команды Proкач надели спортивные костюмы и подготовили номер в стиле хип-хопа. В танце участвовали дети от 8 до 12 лет.

- Костюмы подбирались, исходя из моды 90-х. Как раз в то время были очень популярны спортивные костюмы, кроссовки. Тематика 90-х много кому близка и сейчас, это особый дух. Для многих из нас это было беззаботное детство. Музыка была тоже особой в то время, со своими кумирами и стилистическими направлениями, – рассказала КП-Новосибирск директор эстрадного центра «Папины дети» Елена Дмитриева. - Участие детей в тематических клипах даёт им возможность приобщиться к культуре того времени, почувствовать эпоху, своеобразный дух времени. Это, своего рода, экскурс в историю.

Съемки проходили во дворе школы №4. Фото: Предоставлено эстрадным центром "Папины дети"

Педагог уточнила – у многих детей уже есть спортивные разряды по Чир Хип-Хопу в номинации Чир Хип-Хоп двойка, награды и призы. «Папины дети» постоянно участвуют в телепроектах: "Голос.Дети", " Ты -супер!", "Детское Евровидение", " Новая волна" и так далее.

Пользователи соцсетей высоко оценили выступление. Особенно впечатлил номер тех, что постарше:

-Класс!, - написал школьник.

- Мне нравится, - отметил 62-летний подписчик.

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