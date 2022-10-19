В Новосибирской области мобилизованные получат выплату в 100 тысяч рублей до конца недели.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Губернатор Андрей Травников сообщил, что выплату в размере 100 тысяч рублей до конца недели получат все мобилизованные в Новосибирской области. Глава региона рассказал об этом в ходе прямого эфира в среду, 19 октября.
По словам Андрея Травникова, в начале недели три четверти мобилизованных граждан получили единоразовую выплату. По данным на 19 октября по 100 тысяч рублей получили почти 90% призванных в рамках частично мобилизации сибиряков.
Остальные мобилизованные получат на счета по 100 тысяч рублей до конца недели, пояснил Андрей Травников.
Выплачивать по 100 тысяч рублей мобилизованным в регионе начали с 13 октября.
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