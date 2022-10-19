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Общество19 октября 2022 5:39

Ошибки при частичной мобилизации прокомментировал губернатор Новосибирской области

Допущенные нарушения удалось быстро исправить
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Причины ошибок при частичной мобилизации назвал Андрей Травников.

Причины ошибок при частичной мобилизации назвал Андрей Травников.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ошибки при проведении частичной мобилизации в Новосибирской области были связаны с устаревшей мобилизационной базой. Об этом в среду, 19 октября, в ходе пресс-конференции рассказал губернатор региона Андрей Травников.

– Этим должны были заниматься своевременно сотрудники военкоматов, сотрудники соответствующих структур в организациях и предприятиях. Сведения о запасниках должны были быть актуализированы, – пояснил глава региона.

Андрей Травников обратил внимание, что в ходе мобилизационных мероприятий повестки получали и студенты, и люди, которые совсем недавно завершили срочную службу – такие ошибки оперативно выявляли и устраняли. Были нарушения и частные – как с призывом мужчины с искусственным позвонком или запасника с весом порядка 140 килограммов.

По мнению губернатора, в процессе мероприятий области удалось выстроить эффективную систему выявления и исправления таких ошибок. Сообщить о неправомерной мобилизации призывник может и сам – через консультационный центр.

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