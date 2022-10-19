Ошибки при частичной мобилизации прокомментировал губернатор Новосибирской области

Причины ошибок при частичной мобилизации назвал Андрей Травников. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ошибки при проведении частичной мобилизации в Новосибирской области были связаны с устаревшей мобилизационной базой. Об этом в среду, 19 октября, в ходе пресс-конференции рассказал губернатор региона Андрей Травников.

– Этим должны были заниматься своевременно сотрудники военкоматов, сотрудники соответствующих структур в организациях и предприятиях. Сведения о запасниках должны были быть актуализированы, – пояснил глава региона.

Андрей Травников обратил внимание, что в ходе мобилизационных мероприятий повестки получали и студенты, и люди, которые совсем недавно завершили срочную службу – такие ошибки оперативно выявляли и устраняли. Были нарушения и частные – как с призывом мужчины с искусственным позвонком или запасника с весом порядка 140 килограммов.

По мнению губернатора, в процессе мероприятий области удалось выстроить эффективную систему выявления и исправления таких ошибок. Сообщить о неправомерной мобилизации призывник может и сам – через консультационный центр.

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