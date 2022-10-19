Избавить от опасного дома и сделать свет - Генеральная прокуратура рассказала, о чем просят новосибирцы

Дмитрий Демешин провел прием в Новосибирской области. Фото: предоставлено Генеральной прокуратурой РФ по Сибирскому федеральному округу

Заместитель генерального прокурора Дмитрий Демешин провел прием в области. В ведомстве рассказали, с чем пришли жители.

В Болотном просят оборудовать автобусную остановку, отремонтировать дорогу, поставить дородный знак рядом со школой и снести опасный ветхий дом.

Жители Мошковского района жалуются на проблемы уличного освещения и несанкционированную свалку.

Уличного освещения не хватает и в Тогучинском районе. Там же – проблеме с дорогой и ливневками.

- Дмитрий Демешин поручил прокурору Новосибирской области незамедлительно организовать проверки доводов заявителей, при необходимости принять эффективные меры прокурорского реагирования, - сообщает Генеральная прокуратура РФ по Сибирскому федеральному округу.

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