Избавить от опасного дома и сделать свет - Генеральная прокуратура рассказала, о чем просят новосибирцы

Дмитрий Демешин провел прием в Новосибирской области. Фото: предоставлено Генеральной прокуратурой РФ по Сибирскому федеральному округу
Заместитель генерального прокурора Дмитрий Демешин провел прием в области. В ведомстве рассказали, с чем пришли жители.
В Болотном просят оборудовать автобусную остановку, отремонтировать дорогу, поставить дородный знак рядом со школой и снести опасный ветхий дом.
Жители Мошковского района жалуются на проблемы уличного освещения и несанкционированную свалку.
Уличного освещения не хватает и в Тогучинском районе. Там же – проблеме с дорогой и ливневками.
- Дмитрий Демешин поручил прокурору Новосибирской области незамедлительно организовать проверки доводов заявителей, при необходимости принять эффективные меры прокурорского реагирования, - сообщает Генеральная прокуратура РФ по Сибирскому федеральному округу.
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