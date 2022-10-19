Сэкономят 5 тысяч: новосибирский визажист бесплатно накрасит невест мобилизованных

Арина работает визажистом больше 20 лет Фото: предоставлено Ариной Ириске

Новосибирский визажист Арина Ириске бесплатно накрасит невест мобилизованных. Об этой акции девушка сообщила КП-Новосибирск. Обычно свадебный макияж у нее стоит от 3-х до 5-ти тысяч рублей. Цена зависит от пожеланий заказчицы.

- Все вы знаете, какая сейчас ситуация в стране, ребята получают повестки. Многие мобилизованные в спешке бегут в ЗАГСы. Я бы хотела таким парам хоть чем-то помочь, быть полезной для них, - пояснила визажист.

Арина отметила, что таким парам сейчас не до пышных торжеств. Но, уверена девушка, невесты все равно хотят выглядеть неотразимо в такой важный день.

- Готова накрасить таких девушек бесплатно, - добавила сибирячка.

Если вы невеста мобилизованного и хотите принять участие в акции Арины, свяжитесь с нами через WhatsApp редакции: 8-923-145-11-03

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