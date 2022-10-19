Губернатор Новосибирской области назвал конец октября сроком завершения задания по частичной мобилизации

В Новосибирской области почти закончилась частичная мобилизация.
Фото: Алексей ФОКИН
В Новосибирской области набор служащих в рамках частичной мобилизации может закончиться еще до ноября. Об этом губернатор региона Андрей Травников сообщил в среду, 19 октября, во время интервью в прямом эфире правительства Новосибирской области.
Глава региона отметил, что основной объем задания по частичной мобилизации новосибирцы выполнили в первые дни после ее объявления.
– Общее задание на частичную мобилизацию по стране, выданное Минобороны РФ, составляет 300 тысяч человек, на конец прошлой недели было призвано 220 тысяч человек. Было спрогнозировано, что выполнение задание завершится к концу октября, – предположил Андрей Травников.
В настоящее время в Новосибирской области по мере укомплектования одних подразделений планомерно идет формирование следующих, добавил губернатор.
Точные сроки завершения мобилизации станут известны только после соответствующего указа президента.
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