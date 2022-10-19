В Новосибирске вынесли приговор экс-сотруднице ПДН после убийства 6-летнего мальчика. Фото: Мария НОВИКОВА

В среду, 19 октября, в Новосибирском районном суде вынесли приговор экс-сотруднице ПДН. Обвинили ее в халатном отношении, из-за которого погиб 6-летний ребенок. Мальчика до смерти забил отчим. Мать тоже принимала участие в издевательствах.

– Бывшей сотруднице ПДН суд назначил 2 года условно. Кроме того, ей 2 с половиной года запрещено занимать должности в госорганах, – сообщил из зала суда корреспондент КП-Новосибирск.

Известно, что мать с отчимом длительное время измывались над ребенком: систематически избивали и морально унижали ребенка. Продолжалось это с июля 2019 по март 2021 года.

Сама трагедия произошла вечером 19 марта 2021 года в поселке Кудряшовский. В тот день в доме нашли труп 6-летнего мальчика. На теле не было живого места: так сильно ребенка избили. Оказалось, что сделали это отчим и мать. Соседи сообщали в опеку о неблагополучной семье. Рассказывали, что однажды ребенок даже выпал с балкона, пытаясь убежать от постоянных издевательств. Однако ответственные лица не приняли никаких мер, не изъяли ребенка из ада, не спали ему жизнь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ударил три раза и пошел спать»: следователи показали видео с отчимом, убившем 6-летнего пасынка под Новосибирском

В ближайшее время его и мать мальчика будут судить (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber