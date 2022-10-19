Новосибирские спасатели вытащили застрявшую лапку кошки-сфинкса из сетки для слива

Напуганный хозяин сам приехал к спасателям. Фото: Спасатели МАСС.

Кошка породы сфинкс застряла лапкой в сетке для слива в ванне. Инцидент произошел 18 октября в поселке Новолуговое, сообщили в группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».

Хозяин попавшей в «ловушку» кошки открутил сетку от ванны, но вытащить лапу не смог. Он приехал к спасателям в Советский район Новосибирска.

– Спасатели с помощью бокореза сумели отогнуть края металлической сетки и освободить лапу кошки. Кошка передана хозяину, – рассказали в службе.

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