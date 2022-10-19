Кредиторы требуют банкротства компаний обувной фирмы OR Group из Новосибирска

Кредиторы добиваются банкротства группы обувных компаний. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Компании крупной обувной фирмы с головным офисом в Новосибирске OR Group получили 7 исков о банкротстве от кредиторов. Информация появилась на «Федресурсе», а также в картотеке арбитражных судов Москвы и Новосибирской области.

Судебные иски поступили в отношении ПАО «ОРГ», эмитента облигаций ООО «ОР», микрокредитной компании «Арифметика», ООО «Фабрика С-теп» и ООО «Дизайн-студия».

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что «Сбербанк» добивается банкротства «Дяди Дёнера».

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