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Таким образом, с начала года кредитный портфель малого бизнеса в Сибири вырос на 23%. Среди регионов Сибирского банка наиболее впечатляющий прирост объема портфеля показало Красноярское (28%), Омское (25%), Новосибирское (24%) и Алтайское отделения (23%).

Сбербанк предлагает малому бизнесу оборотные, овердрафтные, инвестиционные кредиты, займы на реализацию конкретных проектов, рефинансирование кредитов других банков и многое другое. Для получения кредита достаточно выбрать цель кредитования, сумму и срок, определиться с наиболее подходящим для себя предложением и загрузить необходимые документы онлайн.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

- Одна из важнейших миссий Сбера - помогать нашим клиентам развивать свой бизнес. Мы регулярно проводим бесплатные обучающие мероприятия с ведущими экспертами и делаем всё для того, чтобы пользоваться нашими сервисами было максимально комфортно: сегодня оформить кредит для малого бизнеса на любые цели можно буквально в пару кликов в СберБизнес. Широкий ассортимент наших кредитных продуктов позволяет закрыть практически любые потребности малого бизнеса. Мы работаем также по льготным программам финансирования бизнеса, в случае необходимости готовы предоставить банковские гарантии и предложить множество наших нефинансовых сервисов.