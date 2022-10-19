Сбер дважды стал лучшим в акции «Зелёный и здоровый офис»

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В номинации «Выбор аудитории» за экологические и социальные проекты Сбера проголосовали тысячи человек - больше, чем за какую-либо другую компанию А в номинации «Лучший экологический корпоративный проект» эксперты признали лучшим проект «Безбумажный офис». Победителями в специальных номинациях стали компании, набравшие наибольшее количество баллов по рейтинговому принципу, которые должны были заполнить анкету из более, чем 100 вопросов, приложить годовой отчёт об устойчивом развитии и презентацию проекта.

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

- Как активные участники экологического движения, мы отказываемся от бумаги, сдаём отходы в переработку, высаживаем деревья, которые будут поглощать углекислый газ, развиваем экологическую грамотность, а также помогаем клиентам и партнёрам Сбера по всей стране выйти на траекторию устойчивого развития. И мы всегда рады поделиться с коллегами нашими зелёными знаниями и опытом.

Среди основных достижений Сбера, которые заслужили оценку аудитории:

• безбумажный офис и безбумажный банк. Перейдя в цифру и на электронный документооборот, Сбер тратит на 56% меньше бумаги, чем в 2018 году; экономит 9,7 тыс. тонн бумаги (2 млрд листов А4), ежегодно спасая от вырубки 165 тыс. деревьев.

• многофункциональный комплекс СберСити. При строительстве офиса применялись технологии зелёного строительства, использовались экологически чистые материалы и энергосберегающие технологии - в частности, микроклимат в офисе определяется датчиками температуры, а температура приточного воздуха регулируется автоматически, в зависимости от температуры снаружи; в помещениях стоят датчики углекислого газа и влажности воздуха, а также датчики освещённости;

• обучающие программы для сотрудников и инновационные проекты в образовании и здравоохранении, проекты в области энергоэффективности, мониторинга здоровья сотрудников и раздельного сбора отходов, которые запустил и реализует Департамент недвижимости и эксплуатации;

• высадка деревьев по всей стране проходит по инициативе Департамента управления делами и «Сети продаж» банка.

19.10

Лета новостей

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Сбер дважды стал лучшим в акции «Зелёный и здоровый офис»

В акции принимали участие российские и международные компании, реализующие экологические проекты и практики.

В номинации «Выбор аудитории» за экологические и социальные проекты Сбера проголосовали тысячи человек — больше, чем за какую-либо другую компанию А в номинации «Лучший экологический корпоративный проект» эксперты признали лучшим проект «Безбумажный офис». Победителями в специальных номинациях стали компании, набравшие наибольшее количество баллов по рейтинговому принципу, которые должны были заполнить анкету из более, чем 100 вопросов, приложить годовой отчёт об устойчивом развитии и презентацию проекта.

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Как активные участники экологического движения, мы отказываемся от бумаги, сдаём отходы в переработку, высаживаем деревья, которые будут поглощать углекислый газ, развиваем экологическую грамотность, а также помогаем клиентам и партнёрам Сбера по всей стране выйти на траекторию устойчивого развития. И мы всегда рады поделиться с коллегами нашими зелёными знаниями и опытом».

Среди основных достижений Сбера, которые заслужили оценку аудитории:

• безбумажный офис и безбумажный банк. Перейдя в цифру и на электронный документооборот, Сбер тратит на 56% меньше бумаги, чем в 2018 году; экономит 9,7 тыс. тонн бумаги (2 млрд листов А4), ежегодно спасая от вырубки 165 тыс. деревьев.

• многофункциональный комплекс СберСити. При строительстве офиса применялись технологии зелёного строительства, использовались экологически чистые материалы и энергосберегающие технологии — в частности, микроклимат в офисе определяется датчиками температуры, а температура приточного воздуха регулируется автоматически, в зависимости от температуры снаружи; в помещениях стоят датчики углекислого газа и влажности воздуха, а также датчики освещённости;

• обучающие программы для сотрудников и инновационные проекты в образовании и здравоохранении, проекты в области энергоэффективности, мониторинга здоровья сотрудников и раздельного сбора отходов, которые запустил и реализует Департамент недвижимости и эксплуатации;

• высадка деревьев по всей стране проходит по инициативе Департамента управления делами и «Сети продаж» банка.