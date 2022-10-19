Рассказываем про пробки в Новосибирске 19 октября 2022 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске 19 октября 2022 года: сложно проехать по улице Котовского. Затруднено движение также по улицам Станиславского и Ватутина. Об этом сообщает «2ГИС».

Пробки сковали улицы Широкую, Станционную, проезд Энергетиков, площади Труда и Райсовета. Заторы на Троллейной, Немировича-Данченко, Титова и Сибиряков-Гвардейцев. Затруднено движение на улицах Блюхера, Новогоднюю, площади Лыщинского и на Октябрьском мосту.

На правобережье пробки на Большевистской в сторону центра и Речного вокзала. Заторы на улицах Никитина, Восход и Бориса Богаткова. Движение по Кирова и Добролюбова тоже затруднено. Пробка сковала Красный проспект.

Уровень пробок на утро 19 октября 2022 года в Новосибирске достиг 6-ти баллов.

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