Туристы из Новосибирска проходят тщательный досмотр автомобилей на Крымском мосту

Автомобили новосибирских туристов досматривают на Крымском мосту. Фото: Виталий ТИМКИВ

Новосибирские туристы, которые возвращаются из Крыма на легковых автомобилях, проходят строгий досмотр перед въездом на Крымский мост. Об этом КП-Новосибирск рассказала руководитель Новосибирской ассоциации туристских организаций (НАТО) Светлана Фоменко.

Сейчас в Крыму мало туристов из Новосибирска. В этом году и так был небольшой спрос на это направление из-за отсутствия авиарейсов, а осенью отдыхающих стало еще меньше – закончился летний сезон и отпуска, детей начали готовить к школе.

– В этом году не было массовых чартерных программ ввиду закрытия аэропорта. Как правило, в Крым наши туристы добирались самостоятельно. Ближайший аэропорт в Адлере. Оттуда люди добирались на автобусе, либо на автомобилях до полуострова. На поездах тоже объем был недостаточный, – объяснила КП-Новосибирск Светлана Фоменко.

Только после досмотра партию машин допускают к проезду по мосту. На участке, где произошло ЧП и ведутся ремонтные работы, ограничен скоростной режим. Выставлены дорожные знаки, нанесена разметка. Пробок нет, но во время поездки следует учитывать время досмотра.

– Это стандартная ситуация, к этому надо относиться с пониманием. Нужно выполнять требования органов, которые проводят досмотр, ничего критичного в этом нет, – уверена руководитель НАТО. – Сибиряки там есть, кто-то выезжает на личном транспорте, кто-то на автобусах. Ситуация под контролем. Все люди приедут, вернутся домой.

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