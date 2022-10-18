В Кузбассе обнаружили воробья-альбиноса

По словам эксперта, животные-альбиносы встречаются редко. Фото: Сибдепо

Жители Ленинск-Кузнецкого заметили воробья-альбиноса. Он спокойно сидел со стайкой своих собратьев обычного цвета. Фото уникального воробья очевидцы выложили в сеть.

— Это альбинос, в природе довольно редкое явление, но иногда встречается, — пояснил Сибдепо завкафедрой зоологии и экологии КемГУ Николай Скалон.

Альбиносы — генетические мутанты и появляются в природе редко. Им сложнее выжить в дикой природе из-за более слабого иммунитета и органов чувств. А окрас альбиносов — отличная приманка для хищника.

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